Alerte météo : Une autre journée de canicule dans le sud du pays

L’été s’annonce très chaud cette année, depuis le début de la saison une vague de chaleur touche plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie met en garde contre la continuité de cette chaleur.

En effet, dans le bulletin de ce vendredi 3 juillet, Météo Algérie prévoit des températures caniculaires dans les régions sud du pays, frôlant les 48° à l’ombre.

Les wilayas concernées sont Tindouf, Adrar, Tamanrasset, Ghardaïa, El Oued et Ouargla.

L’ordre du jour est à l’hydratation, les professionnels de la santé insistent sur l’importance de boire au minimum entre 1L et 1.5L d’eau tout au long de l’a journée et ce sans avoir forcément soif, il est aussi recommandé de se couvrir la tête et d’éviter de s’exposer au soleil entre 10h et 16h.

Rédaction d’Algérie 360.