Les deux activistes du mouvement populaire Algérien « Hirak », a savoir Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche ont été remis en liberté provisoire, ce jeudi 02 juillet, par le tribunal de Sidi M’hamed, a annoncé le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

Les deux militants sont accusés « d’incitation à attroupement non armé et atteinte à l’unité nationale (article 100 alinea 1 et article 79 du code pénal) », ils ont été arrêtés lors d’une marche à Alger, ensuite placés sous mandat de dépôt le 10 maris par le juge d’instruction près du tribunal de Sidi Mhamed à Alger.

En outre, la même source a affirmé que le procès de l’activiste Laalami Chems Eddine dit Brahim prévu pour aujourd’hui le 2 juillet est renvoyé au 16 juillet prochain.

Rédaction d’Algérie360