Pr Riad Mahyaoui : « Les mariages ont fait grimper le bilan du coronavirus de 25 % »

Le professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, a mis en garde contre le laxisme constaté chez les citoyens algériens, ce qui a précipité la hausse significative de cas contaminés par l’épidémie ces derniers jours sur le territoire national.

À propos de l’évolution de la pandémie, le professeur a déclaré dans une interview accordée à la chaîne 1 de radio nationale, que la menace de l’épidémie est toujours présente, ajoutant que le danger de ce virus Covid-19 réside dans sa propagation et non dans le taux de décès.

Le même responsable a affirmé que la courbe ascendante inquiétante du nombre de cas infectés est due de 25 % aux réunions de famille, aux mariages et autres rassemblements, appelant les citoyens a s’abstenir de ces comportements et de faire preuve de prudence et de vigilance en s’engageant totalement à prendre des mesures préventives, respecter surtout les mesures de distanciation sociale et éviter toutes les situations qui contribuent à étendre les risques de prolifération et de contamination au virus.

Rédaction d’Algérie360