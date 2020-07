Moment de sortie de Samir Belarbi de la prison (Vidéo)

Le militant du Hirak Samir Belarbi a retrouvé, ce jeudi 02 juillet 2020, sa liberté après plusieurs mois d’emprisonnement.

Le militant Samir Belarbi a été placé remis en liberté provisoire par le tribunal de Sidi M’hamed.

L’arrestation de l’activiste du Hirak a eu lieu lors d’une marche populaire le samedi 07 mars 2020 à Alger centre, Samir Belarbi a été placé sous mandat de dépôt le 10 mars derniers.

Il a été inculpé « d’incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale » énoncés dans l’article 100 alinéa 1 et article 79 du code pénal.

