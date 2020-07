Madjer sera-t-il candidat pour la présidence de la FAF ?

Suite à une rumeur largement relayée sur les réseaux sociaux selon laquelle l’ancien joueur et sélectionneur de l’Algérie Rabah Madjer aurait décidé de se présenter aux élections de la Fédération Algérienne de Football l’an prochain, l’homme à la talonnade a démenti formellement cette information.

En effet, dans un entretien accordé au journal Arabophone « Ennaharonline », l’ancien joueur de l’équipe nationale et du Fc Porto (Portugal), Rabah Madjer a réfuté catégoriquement cette information, expliquant toutefois que c’est du bruit sans fondement à 100%, » je n’ai aucune intention de me porter candidat à la présidence de la FAF, actuellement, je suis loin du football. Mais, des personnes malintentionnées veulent salir mon image et nuire à ma réputation »» a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algérie360