Le RCD réagit à la libération des détenus du Hirak

Le parti de Mohcine Belabbas, Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), a réagi, ce jeudi, à la libération des détenus du mouvement populaire (Hirak).

Dans un communiqué rendu public, le RCD a qualifié la libération de certains détenus du Hirak de « subterfuge » qui « ne trompe personne ».

« Par ces décisions, le pouvoir a clôturé aujourd’hui son opération de communication dans laquelle il feint de montrer une disponibilité à l’apaisement en relâchant certains acteurs injustement incarcérés pour leurs opinions », lit-on dans le communiqué du parti de l’opposition.

Le parti de Belabbas a estimé que « seuls un acquittement suivi d’une réhabilitation de tous les détenus politiques et d’opinions sans distinction aucune et la cessation des arrestations pourront constituer un signal d’une prise de conscience des dirigeants sur le fait que la répression, les atteintes aux libertés ou la violence ne sont jamais venu à bout de la détermination du peuple à vivre dans une Algérie libre et démocratique ».

Rappelons que plusieurs détenus d’opinion, dont la figure du Hirak Karim Tabbou, ont été libérés aujourd’hui provisoirement.

Redaction d’Algerie360