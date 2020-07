Karim Tabbou : « Ma libération est un événement mais celle de l’Algérie est un combat »

La figure du mouvement populaire (Hirak) Karim Tabbou est sorti, ce jeudi, de la prison de Kolea (Tipaza).

Le militant politique a été libéré provisoirement par la chambre d’accusation de la Cour d’Alger, qui a examiné le recours introduit par sa défense autour de l’exécution de la décision du 24 mars dernier ou il avait été condamné à 1 an de prison ferme.

A sa sortie de la prison de kolea, Karim Tabbou a été accueilli par une foule de personnes venues des quatre coins du pays pour fêter sa libération « provisoire ».

« On ne va pas se réjouir pour ma libération, mais le jour de la libération du pays », a déclaré M. Tebbou à la chaîne de télévision berbère TV.

« Ma libération est un événement mais celle de l’Algérie est un combat », a ajouté le militant, soulignant que «l’Algérie a eu son indépendance, mais la libération du peuple demande des efforts.

« On veut plus de liberté en Algérie, on n’a pas envie que le pays se transforme en prison à ciel ouvert », a poursuivi Karim Tabbou, rendant hommage à tous les algériens qui lui ont apporté leur soutien.

À la veille de l’anniversaire de l’Indépendance du pays, plusieurs militants du Hirak dont, Amira Bouraoui et Samir Benlarbi, ont retrouvé leurs libertés. Un geste d’apaisement qui a été annoncé par le 2 juin dernier par Soufiane Djilali.

Pour rappel, Karim Tabbou a été condamné le 11 mars dernier à 1 an de prison dont 6 avec sursis, par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger). Suite à l’appel introduit par le parquet, la Cour d’Alger l’avait condamné, le 24 mars, à une année de prison ferme.

Redaction d’Algerie360