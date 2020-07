Coronavirus Algérie : Nouveau record de contaminations au bilan du 02 juillet

Le nombre de personnes contaminées ne cesse d’augmenter en Algérie, le dernier bilan fournit par les autorités sanitaires aujourd’hui le 02 juillet 2020 concernant la pandémie de Coronavirus (COVID-19) fait état de 14657 cas confirmés recensés et 928 morts au total.

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, et via son porte-parole Djamel Fourar,a annoncé 385 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et (8) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie.

En outre, s’agissant sur les patients guéris, Dr Fourar a fait savoir que leur nombre a atteint 10342, dont 302 ont été dénombrés lors des dernières 24 heures, tandis que 48 patients sont sous soins intensifs

