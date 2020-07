Béjaïa : Plusieurs arrestations lors d’un sit-in de soutien aux détenus

Des centaines de citoyens ont observé aujourd’hui, mercredi 01 juin, un rassemblement de protestation devant le tribunal de la ville en solidarité avec les détenus d’opinions.

Les membres de la société civile de la wilaya de Béjaïa ont évoqué les détenus du mouvement, revendiquant la libération des détenus d’opinion, politiques et les détenus du drapeau amazigh qui croupissent depuis quelques mois dans les prisons, notamment les trois militants arrêtés lors de la marche du vendredi 12 juin, à Bejaia ( Merzoug Touati, Yanis Adjlia et Amar Beri).

La place de Said Mekbel ou s’est tenu le rassemblement était assiégée par la police depuis ce matin, plusieurs militants et activistes du hirak à Béjaïa ont été arrêtés, par les services de sécurité, aux abords du lieu habituel des rassemblements, parmi les personnes arrêtées, figurent l’ancien policier Zahir Moulaoui, Mahdi Meziane et Boubekeur Bouchetta, ainsi que le député démissionnaire de l’APN, Khaled Tazaghart, indique le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

Rédaction d’Algérie360