Pr Riad Mahyaoui : « Sétif peut aller vers un confinement total »

La courbe des contaminations au coronavirus dans la wilaya de Sétif continue sa hausse. Selon le bilan officiel d’hier mardi, 54 cas ont été recensés dans cette wilaya qui risque de devenir le nouvel épicentre de l’épidémie en Algérie. Un confinement total de la wilaya est envisagé.

Selon le Pr Riad Mahyaoui, chef de service réanimation au CNMS et membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, l’hôpital de Sétif affiche un taux record d’affluence et pratiquement un taux d’occupation à 100 %.

Intervenant sur les ondes de la Radio Chaine 3, M. Mahyaoui, indique que face à la situation alarmante dans cette wilaya, où les « Les chiffres ont pratiquement doublé », la cellule opérationnelle qui s’est déplacée sur place, a mis des mesures très strictes pour les enquêtes épidémiologiques avec traçage des cas et réalisation des tests.

L’invité de la Radio estime que les deux prochaines semaines sont cruciales, soit jusqu’au 13 juillet. « Si durant cette phase de contamination on arrive à endiguer le virus et le nombre de cas, on est tiré d’affaire », sinon « Sétif peut aller vers un confinement total comme c’était le cas auparavant pour la wilaya de Blida », précise-t-il.

Et d’ajouter qu’en cas où la situation devienne dangereuse, les autorités locales ont été instruites pour prendre toutes les mesures nécessaires « à fermer des quartiers et même des régions. »

Le Comité scientifique a, par ailleurs, « pris des mesures pour pouvoir dégager des malades, qui n’ont pas besoin d’être hospitalisés, sur des lieux dédiés, notamment des centres de formation, des cités universitaires et pourquoi pas des hôtels pour essayer de désengorger les hôpitaux », fait savoir le Pr Mahyaoui.

Rédaction d’Algerie360