Les chiffres exorbitants de l’affaire Mahieddine Tahkout

Un autre procès impliquant l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout, lié au dossier du montage automobile, devrait être ouvert ce mercredi au tribunal Sidi M’hamed à Alger.

Des sommes exorbitantes ont été révélées lors de l’enquête concernant les transferts de devises opérés par la SARL TMC (Tahkout Mahieddine Company) durant 4 ans, rapporte ce mercredi le quotidien le Soir d’Algérie.

Ainsi, 1 182 089 791, 87 dollars et 890 403, 81 euros ont été transférés entre 2016 et 2019, dans le cadre du système SKD CKD. Mais aussi dans le cadre des avantages acquis dans les projets accordés par la Commission nationale pour la promotion de l’investissement. Ce qui a donc permis le transfert de 16 208 550, 01 dollars entre 2016 et 2019, précise la même source.

En tout, 1 198 298 341,88 dollars ont été transférés dans le cadre des gains obtenus par le système SDK CKD et les avantages fournis par la CNI. Il est également à noter que le préjudice causé au Trésor public s’élève à 9 054 532 358,79 DA.

Lesdits transferts sont jugés illégaux parce que les fonds ont été obtenus grâce à des avantages indus. Mais aussi pour les privilèges accordés par d’anciens ministres et hauts responsables, dont Ahmed Ouyahia, qui sont également soupçonnés devoir perçu des pots-de-vin en retour.

Autre raison, cet argent été engrangé lors d’activités où ont été constatées des surfacturations menées avec des sociétés étrangères au rôle effectif minime dans les projets d’investissement. De ce fait Mahieddine Tahkout est aussi poursuivi pour blanchiment d’argent, souligne encore la même source.

Rédaction d’Algerie360