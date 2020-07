Le Canada annonce la reprise des traitements de visas

Le ministère responsable des programmes et des services d’immigration au Canada a annoncé sa reprise de traitement des demandes de visa de visiteur et d’autorisation de voyage électronique à partir de ce mercredi 1er juillet 2020.

Dans un communiqué du gouvernement canadien rendu publique ce mardi 30 juin, le ministère a affirmé la reprise « dans la mesure du possible » le traitement des demandes de visa et des autorisations de voyage. Néanmoins, le gouvernement a précisé que les restrictions de voyage vers le Canada demeurent toujours d’actualité, même dans le cas d’obtention d’un visa.

« La reprise du traitement et du règlement définitif de demandes de visa de visiteur, lorsque possible, aidera IRCC à atténuer les répercussions sur les délais de traitement et contribuera à accélérer les déplacements des gens lorsque les restrictions de voyage seront levées » a précisé le gouvernement du Canada.

« IRCC continue également à traiter, dans la mesure du possible, les demandes de permis d’études, de permis de travail et de résidence permanente présentées en ligne », indique également le communiqué, ajoutant que les demandes papier de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail ne seront pas traitées « jusqu’à nouvel ordre ».

Par ailleurs, et en vue de la crise sanitaire due au coronavirus, la même source rappelle aux personnes actuellement admises sur le territoire canadien de respecter de plan obligatoire de quarantaine de 14 jours dès leur arriver au pays et ce, même en l’absence de symptômes.

Rédaction d’Algérie360.