Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 1 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 365 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 14272, celui des décès à 920, alors que le total des patients guéris passe à 10040.

Voici les principaux événements de journée du mardi 30 juin 2020 :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé, ce mercredi 1 juillet, une alerte sur une poussée préoccupante des contaminations au coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le parti d’Abderrezak Makri, Mouvement de la société pour la paix (MSP), a mis en garde contre le risque de tomber dans le « piège » de l’endettement extérieur. … lire la suite

Plusieurs détenus du Hirak, dont le militant Karim Tabbou, pourrait être libérés dans les prochains jours. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce mercredi, un nouveau record de contaminations au Coronavirus (Covid-19) depuis le début de la pandémie en Algérie. … lire la suite

Le cabinet fédéral allemand a décidé la réouverture des frontières allemandes à 11 pays qui figurent sur la liste établie par l’Union européenne à partir du 2 juillet 2020. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a signé, ce mercredi 1 juillet, à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit de plusieurs détenus, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. … lire la suite

Les services de la sécurité ont procédé, ce mercredi 1 juillet, à l’arrestation de l’un des plus dangereux barons de la drogue en Algérie. … lire la suite

Le ministère responsable des programmes et des services d’immigration au Canada a annoncé sa reprise de traitement des demandes de visa de visiteur et d’autorisation de voyage électronique à partir de ce mercredi 1er juillet 2020. … lire la suite

Un autre procès impliquant l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout, lié au dossier du montage automobile, devrait être ouvert ce mercredi au tribunal Sidi M’hamed à Alger. … lire la suite

Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a fait état, ce mercredi, de 365 nouveaux cas, 8 nouveaux décès et 143 nouvelles guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures. … lire la suite

La pandémie de nouveau Coronavirus (Covid-19) a fait 14272 de cas confirmés dont 920 décès en Algérie, selon le dernier bilan du 01 juillet 2020 communiqué par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. … lire la suite

Depuis la suspension des cours dans les établissements scolaires, le mois de mars dernier, pour cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus, le bras de fer entre écoles privées et parents d’élèves persiste encore. … lire la suite

La compagnie française de transport maritime de voyageurs Corsica Linea a annulé, lundi 29 juin, ses traversées France-Algérie. … lire la suite

La journée du dimanche 4 juillet, marquant la célébration du 58ème anniversaire de la fête de l’indépendance nationale, sera chômée et payée, indique aujourd’hui un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique . … lire la suite

Le Tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu, ce mercredi 1er juillet, le verdict dans le procès du désormais ancien homme d’affaire et patron du groupe ETRHB Ali Haddad. À côté de plusieurs anciens ministres et hauts responsables, 5 des frères du principal mis en cause ont été condamnés. … lire la suite

Des centaines de citoyens ont observé aujourd’hui, mercredi 01 juillet, un rassemblement de protestation devant le tribunal de la ville en solidarité avec les détenus d’opinions. … lire la suite

La conservation des forêts de la wilaya de Tipaza a annoncé hier, mardi 30 juin, la réapparition d’une hyène rayée, une espèce disparue depuis les années 80. … lire la suite

La commune de Kherrata située à environ 60 km du chef-lieu, enregistre ces derniers jours une forte recrudescence des contaminations au coronavirus. L’EPH de cette localité est saturé. … lire la suite

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, ce mercredi dans un communiqué, une série de mesures préventives visant à endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus. … lire la suite

Un record quotidien depuis le début de l’épidémie dans le pays le plus touché au monde par la crise sanitaire qui s’agit des états unis d’Amérique, plus de 47.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés mardi, selon un décompte de Reuters effectué sur la base de données officielles. … lire la suite

La courbe des contaminations au coronavirus dans la wilaya de Sétif continue sa hausse. Selon le bilan officiel d’hier mardi, 54 cas ont été recensés dans cette wilaya qui risque de devenir le nouvel épicentre de l’épidémie en Algérie. Un confinement total de la wilaya est envisagé. … lire la suite

La canicule continuera d’affecter les wilayas d’El-Oued et Ouargla jusqu’à jeudi soir, indique mercredi un bulletin météorologique spécial canicule émis par l’Office national de la météorologie (ONM). … lire la suite

Le personnel soignant de l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf de Bouira, ont organisé, hier mardi 30 juin, rassemblement de protestation. … lire la suite

Trois accords gaz ont été signés, ce mercredi, entre SONATRACH et Eni pour l’approvisionnement du marché italien, indique un communiqué de la compagnie nationale. … lire la suite

Le leader mondial de l’éclairage Signify a mené des recherches, en collaboration avec le National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) de l’université américaine de Boston, qui prouvent l’efficacité des sources lumineuses UV-C de la compagnie sur le virus COVID-19. … lire la suite

Le verdict du procès de l’homme d’affaire et patron du groupe ETRHB, impliquant plusieurs anciens ministres dont Sellal et Ouyahia a été rendu ce mercredi 1er juillet au tribunal Sidi Mhamed à Alger. … lire la suite

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune El Oued , El Aid Zemali est décédé de la maladie Covid-19 ce matin à l’hôpital Ben Amer El Djilani. … lire la suite

La Direction générale (DG) de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du Logement (AADL) a annoncé la possibilité pour les 47.000 souscripteurs de procéder au choix des sites à travers le site électronique de l’Agence, à compter de mardi à 00h. … lire la suite

L’ambassade de Suisse en Algérie a annoncé, mardi 30 juin, l’arrêt de délivrance des rendez-vous visa en raison de la pandémie du COVID-19. … lire la suite