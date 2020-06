Reprise des vols : Transavia s’exprime sur les vols à destination de l’Algérie

Le directeur général adjoint de Transavia France, Nicolas Henin s’est exprimé à propos de l’ouverture des nouvelles lignes low-cost France-Algérie et de la gestion des mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus.

Interviewé par le quotidien El Watan, le directeur général adjoint chargé du commercial et du marketing de Transavia France a assuré que la compagnie aérienne prévoyait plusieurs vols dès la réouverture des frontières algériennes au départ d’Orly, Nantes, Lyon, et Montpellier à destination d’Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, et Tlemcen.

Nicolas Henin a aussi précisé que Transavia gardera ses tarifications et promet des vols low-cost qui respecterons toutes les mesures sanitaires de sécurité liées au COVID-19 avec le port obligatoire du masque, la désinfection des cabines, du gel hydroalcoolique mis à disposition des voyageurs, et des filtres HEPA (particules aériennes à haute efficacité) qui filtrent et renouvellent l’air toutes les trois minutes.

« Je peux vous dire que nous sommes très impatients de nous renforcer vers l’Algérie. L’Algérie est une destination que nous souhaitons promouvoir et développer dans les années à venir. » a-t-il déclaré lors de l’entrevue.

Rédaction d’Algérie360.