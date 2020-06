Rebond du coronavirus : Nouvelles déclarations de Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectué, ce mardi 30 juin, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tindouf, accompagné d’une importante délégation ministérielle

Lors de sa visite, le ministre s’est exprimé sur le rebond de coronavirus, déplorant le non respect des mesures barrières par certains citoyens.

« Nous avons constaté, en dépit des efforts déployés par l’Etat et des moyens de sensibilisation qu’il existe deux catégories de citoyens, l’une a fait preuve de responsabilité dans la lutte contre cette pandémie et l’autre manifeste une indifférence et a contribué à la recrudescence de la pandémie notamment ces dernières semaines », a déclaré M. Djerad.

« Les personnes qui rejettent les mesures préventives, dont le port du masque sanitaire, sont indirectement responsable de l’augmentation des cas contaminés et même des décès par le coronavirus », a ajouté le premier ministre.

Djerad : « des personnes malintentionnées cherchent à semer le chaos »

Le premier ministre a souligné que les lois seront appliquées avec fermeté contre ceux qui incitent les citoyens au non-respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19.

« Nous ne tolérons pas que des personnes malintentionnées cherchent à semer le chaos », a indiqué M. Djerad, précisant que « des personnes, vivant hors de l’Algérie, incitent les jeunes à renoncer à la prévention et la protection et à sortir sans masque sanitaire ».

Redaction d’Algerie360