Les moustiques-tigres envahissent 24 communes à Alger

Le directeur général de’Etablissement public d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la wilaya d’Alger (HUPE), Mustapha Hamimi, a fait savoir, ce mardi 30 juin, que son département avait enregistré la présence du moustique tigre à travers 24 communes de la capitale.

M. Hamimi a ajouté que l’HUPE avait dédié 16 équipes à la lutte contre la prolifération du moustique tigre, qui présente un risque de santé publique, après avoir enregistré sa présence dans 24 communes d’Alger.

Selon le même responsable, le moustique-tigre avait été détecté dans les communes suivantes : de Hussein Dey (Kouba, Hussein Day); Bab El-Oued (Bologhine, Oued Koriche); Bouzareah (El-Biar, Beni Messous); Chéraga (Hammamet); Dar El-Beïda (Aïn Taya); Bordj El-Bahri; El-Marsa; Bordj El-Kiffan, Rouiba); Bir Mourad Raïs (Birkhadem, Saoula, Gué de Constantine); El-Harrach (Bachdjerrah); Draria (Douera); Baba Hassen; Khraïcia; Draria (El-Achour) et Zeralda (Staoueli, Souidania, Zeralda).

« Des équipes spéciales sont à pied d’œuvre pour lutter contre la prolifération de ce moustique par le déploiement de pièges pondoirs à travers le territoire de la wilaya », a précisé M. Hamimi.

« Les citoyens sont également mis à contribution et peuvent signaler la présence de ce dangereux moustique en appelant le numéro vert 0560933366 ou via la page Facebook de l’Etablissement public d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la wilaya d’Alger qui répondra aux préoccupations des citoyens à ce sujet », a-t-il ajouté.

