Coronavirus : « l‘épidémie est loin d’être terminée » selon l’OMS

Le premier responsable de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus a mis en garde lundi au cours d’une conférence de presse virtuelle, sur la situation de l’épidémie du coronavirus dans le monde.

Le DG de l’OMS a en effet indiqué que l‘épidémie est loin d’être terminée. Elle « s’accélère » même, selon lui. Et c’est pour cela qu’il a appelé à une solidarité mondiale et au respect des stratégies de lutte contre le virus.

« Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c’est loin d’être fini », a-t-il mis en garde. Ajoutant que la pandémie « s’accélère » actuellement, notamment aux Etats-Unis et en Chine.

Plus loin encore, Tedros Adhanom craint que « le pire est à venir », notamment face à un « monde divisé » et à « un manque d’unité nationale et de solidarité mondiale »

En outre, le responsable a fait savoir que l’OMS compte envoyer « la semaine prochaine » une équipe en Chine en vue de déterminer l’origine du nouveau coronavirus.

« Nous espérons que cela nous permettra de comprendre comment le virus a commencé et ce que nous pouvons faire à l’avenir pour nous préparer », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a appelé les gouvernements et les citoyens à mettre en place des « solutions simples » afin de « sauver des vies maintenant » : « tester, tracer, isoler, et mettre en quarantaine les cas ».

