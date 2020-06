Coronavirus Oran : une situation de plus en plus alarmante

Les services dédiés au coronavirus à l’EHU et le CHU de la wilaya d’Oran enregistrent, ces derniers jours, un afflux de plus en plus important de cas de coronavirus, rapporte ce mardi le quotidien El Watan.

L’épidémie semble gagner du terrain à Oran. Selon les chiffres officiels présentés quotidiennement 64 nouveaux cas ont été enregistrés en seulement deux jours, à savoir samedi et dimanche dernier. Le nombre total des contaminations dans cette wilaya est donc passé à hauteur des 824.

Face à cette situation, les médecins, infectiologues, pneumologues et autres responsables sanitaires de la wilaya craignent une saturation totale, ajoute la même source. Pis encore, le personnel médical, constamment exposé, est également touché par l’épidémie. « Des dizaines médecins, infirmiers, ambulanciers ou autres employés du secteur, ont contracté ce virus au fil de ces dernières semaines, selon El Watan.

Les raisons de cette hausse en flèche des cas à Oran ou ailleurs, est due essentiellement à la nonchalance de beaucoup de personnes, mais aussi au fait que beaucoup de personnes considèrent le coronavirus comme une « maladie honteuse ».

Pour un responsable sanitaire, « il ne faut pas que le malade vienne au stade final du coronavirus. Dès qu’il aperçoit un symptôme, quel qu’il soit (irritation de la gorge, écoulement nasal, fièvre, toux, maux de tête), il faut qu’il se dirige immédiatement vers les hôpitaux pour diagnostic et se faire traiter à temps ». Si non, «Entre-temps, il aura contaminé un grand nombre de son entourage et provoqué l’irréversible », se désole une médecin.

Rédaction d’Algerie360