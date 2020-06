Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 30 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 336 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 13907, celui des décès à 912 , alors que le total des patients guéris passe à 9897.

Voici les principaux événements de journée du mardi 30 juin 2020 :

Plusieurs régions du pays ont été touchées, ce mardi, par une vague de chaleur avec des températures dépassant les 45c. … lire la suite

La décision prise par le conseil des ministre qui s’est réuni, dimanche 28 juin, concernant prolongation de la fermeture de toutes les frontières de l’Algérie, a fait chuter l’Euro au Marché noir de devises au « Square Port Said » à Alger Centre. … lire la suite

Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football (FAF), a fait une étonnante sortie médiatique au sujet de l’attaquant du Real de Madrid, Karim Benzema. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce mardi, un nouveau record de contaminations au Coronavirus (Covid-19) depuis le début de la pandémie en Algérie. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectué, ce mardi 30 juin, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tindouf, accompagné d’une importante délégation ministérielle … lire la suite

Le directeur général de’Etablissement public d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la wilaya d’Alger (HUPE), Mustapha Hamimi, a fait savoir, ce mardi 30 juin, que son département avait enregistré la présence du moustique tigre à travers 24 communes de la capitale. … lire la suite

336 nouveaux cas, 7 nouveaux décès et 223 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établis sur les dernières 24 heures, présenté ce mardi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

La situation pandémique en Algérie s’aggrave du jour en jour, le nouveau bilan du Coronavirus comptabilise ce mardi 30 juin en Algérie, 336 nouveaux cas de contamination pour 7 nouveaux décès, a indiqué à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. … lire la suite

Le directeur général adjoint de Transavia France, Nicolas Henin s’est exprimé à propos de l’ouverture des nouvelles lignes low-cost France-Algérie et de la gestion des mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus. … lire la suite

La situation est devenue préoccupante à Biskra, la crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie dans la région des Ziban-est étouffe les autorités sanitaires de la wilaya qui pointent du doigt les comportements imprudents en de telles circonstances de la population qui est accusée de prendre à la légère les dispositions sanitaires édictées par les autorités compétentes du pays. … lire la suite

Les services dédiés au coronavirus à l’EHU et le CHU de la wilaya d’Oran enregistrent, ces derniers jours, un afflux de plus en plus important de cas de coronavirus, rapporte ce mardi le quotidien El Watan. … lire la suite

Le directeur des activités médicales au CHU Mustapha Bacha, à Alger, le Professeur Rachid Belhadj a dénoncé le comportement d’une catégorie de nationaux, irrespectueux des consignes de confinement et de protection qu’impose la présence d’une pandémie « mortelle » dans le pays, accusant les coupables de l’atteinte à l’ordre public. … lire la suite

Le procureur de la République adjoint au tribunal de Azazga, wilaya de Tizi Ouzou, Agoune El Hadj a apporté des précisions, dimanche 28 juin, sur la tentative de braquage de la BADR à Azazga qui a eu lieu mercredi dernier. … lire la suite

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mardi, à l’issue d’une réunion tenue par visioconférence, le report de La coupe d’Afrique des nations CAN 2021. … lire la suite

Alors que le monde entier est déjà en proie au Coronavirus, une nouvelle souche de grippe a été identifiée chez les porcs, et a le potentiel d’infecter les humains, une étude parue lundi 29 juin dans la revue scientifique américaine PNAS. Ils ont découvert une souche de virus de grippe porcine en Chine présentant toutes les caractéristiques capables de provoquer une future pandémie, rapporte l’AFP. … lire la suite

Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a déclaré aujourd’hui, mardi, depuis Tindouf, que le gouvernement compte généraliser l’usage des tablettes dans les écoles et les lycées, à travers le territoire national. … lire la suite

Les services de protection civile à Médéa ont enregistré, avant hier 27 juin, trois nouveaux cas de noyade dans le barrage Kerbas, commune de Djouab, à 90 km du chef-lieu de la wilaya. … lire la suite

Le premier responsable de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus a mis en garde lundi au cours d’une conférence de presse virtuelle, sur la situation de l’épidémie du coronavirus dans le monde. … lire la suite

La Commission ministérielle de la Fatwa a exhorté, lundi dans un communiqué, l’ensemble des citoyens au respect « total et strict » des mesures de prévention du Covid-19 « dans l’intérêt général ». … lire la suite

Après le vote des 15 pays figurants sur la liste de la réouverture des frontières qui a eu lieu hier, les membres de l’Union Européenne, ont prévu de voter une nouvelle fois aujourd’hui, mardi 30 juin. … lire la suite

La wilaya de Batna connais ces derniers jours une inquiétante recrudescence des cas confirmés liés au coronavirus, le porte-parole de la commission de suivi de la pandémie, le Dr Djamel Fourar avait annoncé hier au bilan quotidien de la pandémie que Batna a enregistré 30 cas confirmés en une seule journée. … lire la suite

Le recours introduit par la défense du détenu Karim Tabbou à propos de l’exécution de la décision du 24 mars dernier, sera examiné ce mardi auprès de la Cour d’Alger. … lire la suite

Les résultats préliminaires des examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et de professeur formateur au titre de l’année 2019, 2e session, qui se sont déroulés mi-mars derniers, seront annoncés mardi à partir de 15h00, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Education nationale. … lire la suite

Des températures caniculaires atteignant ou dépassant localement les 40 affecteront, à partir de ce mardi, plusieurs wilayas, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). … lire la suite

Les retraits d’argent en espèce des comptes professionnels courants d’Algérie Poste, sont temporairement suspendus, annonce lundi Algérie Poste dans un communiqué. … lire la suite