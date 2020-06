Braquage de la banque à Azazga : Voilà ce qui s’est passé

Le procureur de la République adjoint au tribunal de Azazga, wilaya de Tizi Ouzou, Agoune El Hadj a apporté des précisions, dimanche 28 juin, sur la tentative de braquage de la BADR à Azazga qui a eu lieu mercredi dernier.

Le magistrat a affirmé, lors d’une conférence de presse à cette affaire, que les véhicules de transport de fonds devant alimenter la banque étaient la cible première des braqueurs. Ils ont été interpellés par les forces de l’ordres quelques heures après avoir pris la fuite. La même source indique qu’un complice des auteurs du hold-up faisait partie des employés de la banque.

Après une comparution devant le parquet, les prévenus ont été poursuivis pour “constitution d’un groupe de malfaiteurs en vue de commettre un vol”, “tentative de vol avec usage d’arme à feu” et “possession d’armes et munitions de 5e et 6e catégories sans autorisation”.

“En date du 24 juin 2020, les responsables de cette banque ont programmé un ravitaillement en fonds d’un montant de 2,8 milliards de centimes en monnaie nationale et 300 000 euros. Vers 13h30, les deux véhicules qui transportaient la somme arrivaient sur les lieux. A peine se sont-ils arrêtés qu’ils ont été attaqués par deux individus. Les deux hommes, qui étaient cagoulés, ont fait usage de leurs fusils de chasse à canon scié en tirant sur les agents de sécurité de la banque lesquels ont riposté” , a déclaré le procureur.

Pour rappel, l’enquête suit toujours son cours, tandis que l’un des quatre malfaiteurs est activement recherché par Interpol.

Rédaction d’Algérie360.