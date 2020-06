Visas et titres de séjour en France : voici le classement par nationalité

La Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur a publié les chiffres concernant des attributions des visas et des titres de séjours aux étrangers en 2019.

274 676 titres de séjour ont été délivrés en 2019. Le Maroc est le premier pays à bénéficier des titres de séjour, suivi par l’Algérie, et la Tunisie. La Chine et la Côte d’Ivoire clôturent la liste.

Les titres de séjour accordés sont dans l’ordre :

• pour les études

• pour des raisons familiales

• pour les raisons économiques (salariés, scientifiques, artistes…)

• pour des raisons humanitaires

• pour des raisons diverses (Retraité ou pensionné, visiteur, étranger entré mineur…).

En ce qui concerne la délivrance des visas, 15 nationalités détiennent le plus grand nombre de visas. La Chine étant la première, elle est suivie par la Russie, et le Maroc en troisième position. l’Algérie détient la quatrième place, et la La Tunisie est classée en sixième position.

Pour rappel, le communiqué de la DGEF indique que « au 1er janvier 2018, l’Insee estime à 4,76 millions le nombre d’étrangers résidant en France. Ils représentent alors 7,1 % de la population ».

Rédaction d’Algérie360.