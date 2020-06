Transfert illégal d’argent : 13 algériens arrêtés en France

Treize membres d’un réseau de blanchiment d’argent en destination de l’Algérie ont été mis en examen pour le blanchiment de 70 millions d’euros, avant de comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon. Les suspects risquent une peine de 10 ans de prison.

En effet, le média français TV5 Monde a annoncé, ce samedi 27 juin, l’arrestation des 13 membres du réseau international qui assuraient le transfert illégal d’importantes sommes entre la France et l’Algérie en numéraire et en métaux précieux. Les enquêteurs ont dévoilé un système grâce auquel les inculpés collectaient de grandes sommes en liquide, sous les ordres de trois changeurs (Sarafs) basés en Algérie et aux Emirats.

Selon la même source, le parquet de Rennes a ouvert au mois de septembre 2017 l’enquête préliminaire avant d’être soumise au parquet de Lyon de novembre 2017 à avril 2018. Les incriminés seraient poursuivis pour « exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment en bande organisée ». Leur procès prendra fin le 2 juillet.

A noter que plusieurs suspects ont reconnu partiellement les accusations à leur encontre. « la lenteur des services bancaires et le coût prohibitif du change euro/dinar algérien » sont les raisons qu’ils ont attesté.

