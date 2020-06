Nationalité française : Le Ministère des Moudjahidine réagit aux informations relayées sur Zitouni

Le ministère des Moudjahidines a réagi, ce lundi 29 juin, aux informations relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le ministre Tayeb Zitouni posséderait nationalité française.

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le ministère des Moudjahidines a démenti les informations selon lesquelles Zitouni serait détenteur de la double nationalité algéro-française.

« Suite à la campagne menée par certaines parties contre la personne du ministre des Moudjahidine , prétendant qu’il possède une autre nationalité que la nationalité algérienne, nous démentons ces allégations mensongères dénuées de tout fondement et assurons que M. Tayeb Zitouni ne possède que la nationalité algérienne héritée de ses ancêtres et qu’il porte avec fierté », lit-on dans le communiqué du ministère.

«M. Zitouni ne portera pas d’autre nationalité aujourd’hui, demain et pour toujours et veillera à immortaliser et à glorifier les symboles de la mémoire nationale et à être fidèle à la mémoire des chouhadas victimes des crimes commis par le colonialisme français au détriment du peuple algérien de 1830 à 1962 », a ajouté la même source.

« Le ministre Tayeb Zitouni ne possède que la nationalité algérienne, héritée de son père et de son grand-père. Il la détient avec fierté, et il n’aura aucune autre nationalité ni aujourd’hui, ni demain», a précisé le ministère.

Pour rappel, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a annulé, samedi dernier, la désignation de Samir Chaâbna comme ministre délégué chargé de la Communauté nationale à l’étranger après que celui-ci ait refusé de renoncer à sa nationalité française.

Redaction d’Algerie360