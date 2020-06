Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 29 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 298 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 13571, celui des décès à 905 , alors que le total des patients guéris passe à 9674.

Voici les principaux événements de journée du lundi 29 juin 2020 :

Il y a 28 ans, le 29 juin 1992, le président et Moudjahid Mohamed Boudiaf est froidement assassiné lors d’un discours à la maison de la culture d’Annaba. … lire la suite

Le Gouvernement a annoncé, ce lundi 29 juin, la prolongation du confinement partiel dans 29 wilayas ainsi que la reconduction de la levée du confinement dans les autres wilayas. … lire la suite

Le gouvernement a annoncé, ce lundi 29 juin, de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) en Algérie. … lire la suite

Le gouvernement a annoncé, ce lundi 29 juin, de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus qui a déjà fait plus de 900 morts en Algérie. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis, ce lundi 29 juin, de nouvelles instructions aux walis dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. … lire la suite

Le Gouvernement a décidé, ce lundi 29 juin, de prolonger le confinement partiel pour 15 jours supplémentaires, indique un communiqué des services du Premier ministre. … lire la suite

Le ministère des Moudjahidines a réagi, ce lundi 29 juin, aux informations relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le ministre Tayeb Zitouni posséderait nationalité française. … lire la suite

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a effectué, ce lundi 29 juin, une visite de travail et d’inspection d’un service dédié aux malades de Coronavirus au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Franz Fanon de Blida. … lire la suite

Une suspension de l’alimentation en eau potable impactera, ce lundi, six communes d’Alger et reprendra progressivement durant la soirée, annonce la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL). … lire la suite

Le consulat de France à Oran a annoncé ce lundi 29 juin de nouveaux vols de rapatriement pour les ressortissants français actuellement sur le territoire algérien. … lire la suite

Le bilan quotidien du coronavirus, établi sur les dernières 24 heures, et présenté ce lundi par le comité scientifique chargé de suivi de l’épidémie, a fait état de 298 nouveaux cas, 303 nouvelles guérisons et 8 décès. … lire la suite

Le bilan des contaminations et des décès dus au Covid-19 continue de s’alourdir en Algérie. En ce lundi 29 juin, le pays a de nouveau enregistré 298 nouvelles contaminations et 08 nouveaux décès, selon le bilan quotidien communiqué à Alger par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. … lire la suite

De nouvelles modalités de demande de logement de résidence CROUS ont été dévoilées, ce lundi 29 juin 2020, en prévision de l’année universitaire 2020/2021. … lire la suite

Le ministre des Finances Aymane Benabderrahmane a indiqué ce lundi à Alger, que l’Algérie ne se tournera pas vers l’endettement extérieur quelle que soit sa forme. … lire la suite

Treize membres d’un réseau de blanchiment d’argent en destination de l’Algérie ont été mis en examen pour le blanchiment de 70 millions d’euros, avant de comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon. Les suspects risquent une peine de 10 ans de prison. … lire la suite

L’Algérie a répondu, dans un document adressé au Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, aux critiques formulée par l’organisation concernant l’affaire Karim Tabbou. … lire la suite

Plusieurs rencontres entre des membres de la diaspora et des représentants du ministère de l’Habitat ont été tenues au sujet du nouveau quota de logements LPP mis à la disposition des algériens résidents à l’étranger qui ne possèdent pas d’habitations sur le territoire national. … lire la suite

L’ancien Premier ministre français François Fillon a été condamné, lundi, à cinq ans de prison, dont deux ferme, dans une affaire d’emplois fictifs qui avait empoisonné sa campagne présidentielle en 2017. Le tribunal correctionnel de Paris, qui n’a pas prononcé de mandat de dépôt, a assorti cette condamnation d’une amende de 375.000 euros et d’une peine d’inéligibilité de dix ans. … lire la suite

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé, ce lundi les calendriers du déroulement des épreuves du Baccalauréat et du brevet de l’enseignement moyen BEM. … lire la suite

La Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur a publié les chiffres concernant des attributions des visas et des titres de séjours aux étrangers en 2019. … lire la suite

À peine six mois après sa nomination à la tête du secrétariat d’État chargé du sport d’élite, Noureddine Morceli a été évincé de son poste, et remplacé par Salima Souakri. Quelques jours après, il revient sur son cours parcours dans ce poste. … lire la suite

Les services des garde-côtes au large de Mostaganem ont réussi a avorté hier une tentative d’émigration clandestine de 16 personnes . … lire la suite

Lors du procès de l’homme d’affaire et patron du Groupe ETRHB Ali Haddad, les avocats de l’ancien ministre des transports et travaux publics Ammar Ghoul se sont succédé à la barre pour plaider « non coupable ». … lire la suite

Le Dr Mourad Ouali a annoncé que le CHU Béni-Messous faisait face, suite à une hausse considérable des cas contaminés par le virus COVID-19, à un manque de lits d’hospitalisation au niveau des quatre services opérationnels pour la prise en charge des cas du virus. … lire la suite

Le professeur Lyes Rahal, directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) et membre du comité de surveillance et de suivi du Coronavirus, a confirmé aujourd’hui lundi que pendant le mois de juin il n’y a pas de grippe saisonnière et que toute personne présentant des symptômes devrait se rendre directement au diagnostic et au test de dépistage Coronavirus. … lire la suite

La période d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2020 a été prolongée au 15 juillet au lieu du 30 juin comme fixée initialement. … lire la suite

Le Tribunal de Koléa a renvoyé, une fois de plus, ce lundi le procès du détenue Karim Tabbou au 14 septembre prochain, indique le comité national pour la libération des détenus CNLD. … lire la suite

Lors du conseil des ministres, présidé hier dimanche par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que son département a adopté une nouvelle stratégie concernant l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. … lire la suite