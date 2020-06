Coronavirus au CHU Béni-Messous : Les révélations de Dr Ouali

Le Dr Mourad Ouali a annoncé que le CHU Béni-Messous faisait face, suite à une hausse considérable des cas contaminés par le virus COVID-19, à un manque de lits d’hospitalisation au niveau des quatre services opérationnels pour la prise en charge des cas du virus.

Dans une déclaration rapportée par le quotidien El Moudjahid, le docteur maître-assistant en réanimation a assuré que le service de réanimation n’a pas été saturé, depuis mi-avril, comme c’est le cas depuis une dizaine de jours.

Selon lui, le non respects des mesures de préventions de la part des citoyens est la seule explication de cette hausse de contamination.

«On enregistre depuis quelque temps des cas de détresses respiratoires, nous n’arrêtons pas de sensibiliser les citoyens mais malheureusement je ne comprends pas pourquoi les mesures barrières ne sont pas appliquées. J’imagine que la situation est la même dans d’autres wilayas. Si cela continue à ce rythme, on a peur de ne plus pouvoir recevoir les cas de détresse respiratoire. C’est pour cette raison que nous appelons les citoyens pour nous aider dans cette lutte en respectant les mesures de protection et en adoptant les gestes barrières. C’est cela qui pourra les sauver et sauver d’autres personnes» A-t-il affirmé.

Rédaction d’Algérie360.