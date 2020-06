Confinement : Djerad instruit les Walis à confiner les quartiers et les communes

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis, ce lundi 29 juin, de nouvelles instructions aux walis dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

En effet, M. Djerad a instruit les walis « à procéder au confinement partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de contamination »

Pour endiguer la propagation du virus, le gouvernement a décidé de suspendre, pour une durée de 15 jours dans les wilayas qui connaissent une circulation active du virus, des activités suivantes :

les marchés et souks hebdomadaires;

les marchés à bestiaux;

les centres commerciaux;

les lieux de concentration de commerces.

Le Gouvernement a également décidé de prolonger le confinement partiel et maintenir la levée du confinement pour 15 jours supplémentaires, soit jusqu’au 13 juillet.

La prolongation du confinement de 20h00 au lendemain à 05h00 du matin concerne les 29 wilayas suivantes : Boumerdes, Oum El Bouaghi, Batna, Relizane Biskra, Mascara, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, El Oued, Bouira, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, Khenchela et Oran.

La levée du confinement concerne les wilayas suivantes : Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Naama, Saida, Ain Defla, Tiaret, Guelma, Skikda, Ghardaia, El Bayadh, Tebessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El-Taref,Mila, Jijel, Mostaganem et Tizi Ouzou.

Par ailleurs, le gouvernement a autorisé les autorités locales et les services de sécurité d’appliquer, avec toute la rigueur et la fermeté nécessaires, les sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur à l’encontre des contrevenants aux mesures de prévention contre le coronavirus.

Redaction d’Algerie360