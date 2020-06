Réouverture des services VFS et TLS : voici les types de visas concernés

Les centres de traitement des visas VFS Global et TLS Contact ont repris leurs activités ce dimanche matin, 28 juin 2020, après plus de trois mois de fermeture en raison de la pandémie.

Le centre VFS Global, qui traite les demandes de visa à Alger, est ouvert du dimanche au jeudi de 8h à 12h30. Tandis que TLS Contact sera ouvert uniquement le dimanche de 8h à 12h30, et le mercredi de 8h à 15h30, et sera en charge de l’externalisation de la collecte des dossiers de demande de visa à Oran et Annaba. cette reprise ne concernera que quelques types de visas français.

La réception des dossiers chez VFS et TLS se fera uniquement après la prise de rendez-vous et prépaiement des frais de services, et ne concernera que :

• les visas de long séjour pour études

• les visas de long séjour pour motifs professionnels (salariés OFII, cartes de commerçant,…)

• les visas de long séjour pour motifs familiaux (regroupement familial,kafala…)

• les visas de retour pour les titulaires d’un document de séjour (titre de séjour ou VLS-TS) ayant expiré après le 15 juin 2020

• Les visas d’installation en France pour les conjoints de ressortissant français ou de l’UE/EEE

« La délivrance éventuelle d’un visa ne garantit pas la possibilité d’entrée sur le territoire, qui reste déterminée par les restrictions applicables aux frontières », ont-ils précisé.

A noter que les visas Schengen de court séjour (visas touristiques) ne sont pas concernés par la reprise. Les frontières extérieures de Schengen sont toujours fermés en vue de la crise sanitaire.

Rédaction d’Algérie360.