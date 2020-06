Transavia dévoile son programme de reprise de vols vers l’Algérie

Dans le cadre de sa reprise progressive, la compagnie aérienne du groupe Air France-KLM, Transavia a annoncé la programmation de plusieurs vols en destination de l’Algérie.

En effet, La compagnie aérienne a publié sur son site web un programme indiquant des dessertes, prévus à partir du lundi 29 juin 2020, en provenance des aéroports de Nantes, Lyon, Montpellier, et Orly vers plusieurs villes algériennes tel que la capitale Alger, Béjaïa en Kabylie, Constantine à l’Est, et Oran et Tlemcen à l’Ouest.

Transavia a annoncé sur son site internet que « Les dates des premiers vols peuvent varier en fonction des destinations et de la levée des restrictions aux frontières ».

« Transavia met tout en œuvre pour que vous puissiez à nouveau prendre l’avion sans l’ombre d’un doute. Ainsi la filiale du groupe aérien public vous invite à découvrir dès maintenant « les mesures sanitaires nécessaires ». Ces dernières ont été « mises en place en accord avec les autorités de santé et avec nos partenaires aéroportuaires ». Ont-ils précisé.

A noter que la compagnie aérienne low-cost promet un nettoyage méticuleux des avions, et des gels et des masques mis à disposition des voyageurs. Toutes ces mesures dans le but de garantir la sécurité des voyageurs.

Rédaction d’Algérie360.