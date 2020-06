Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 28 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 305 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 13273, celui des décès à 897 , alors que le total des patients guéris passe à 9371.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 28 juin 2020 :

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 305 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures. … lire la suite

L’Algérie s’apprête à lancer un méga-projet, en partenariat avec la chine, à cherchel dans la wilaya de Tipaza. … lire la suite

Le Conseil des ministres réuni ce dimanche 28 juin, sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a été consacré à l’examen de plusieurs dossiers relatifs aux secteurs de la santé de l’Énergie et des Travaux publics. … lire la suite

Le Conseil des ministres a tenu, ce dimanche 28 juin, par visioconférence, sa réunion périodique, présidée par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a pris, ce dimanche 28 juin, de nouvelles décisions dans la lutte contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie. … lire la suite

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 28 juin, une réunion du Conseil des ministres. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus (Covid-19) a explosé, ce dimanche, dans la wilaya de Batna, enregistrant 59 nouveaux cas confirmés. … lire la suite

Mohamed Bekkat Berkani, Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins et membre de la Commission de suivi de l’évolution du Coronavirus, s’est exprimé sur le record de contamination enregistré en Algérie, évoquant un « reconfinement partiel ». … lire la suite

L’Union européenne s’apprête à rouvrir ses frontières à un certain nombre de pays dès le 1er juillet 2020, après le vote des 15 pays figurants sur la liste qui aura lieu demain, lundi 29 juin 2020. … lire la suite

305 nouveaux cas, 5 nouveaux décès et 169 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établi sur les dernières 24 heures, présenté ce dimanche par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

Le Coronavirus continue de gagner du terrain en Algérie ou le nombre de cas confirmés se prolonge et celui des décès continue de sévir, dans les dernières 24 heures, l’Algérie a connu 305 nouveaux cas confirmés dont 5 nouveaux décès qui viennent d’être enregistrés selon le bilan du 28 juin 2020 communiqué par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le professeur Djamel Fourar. … lire la suite

Les centres de traitement des visas VFS Global et TLS Contact ont repris leurs activités ce dimanche matin, 28 juin 2020, après plus de trois mois de fermeture en raison de la pandémie. … lire la suite

Dans une publication parue aujourd’hui sur sa page officielle Facebook, Mohcine Bellabés le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a apporté des explications concernant les convocations adressées à son égard par le biais de la Gendarmerie nationale (GN). … lire la suite

Yacine Oualid, le jeune ministre délégué chargé des start-up, est nominé par l’organisation « one young world » pour le prix ​​du jeune homme politique mondial pour l’année 2020. … lire la suite

Plus de 381 hectares de forêts et culture céréalière, d’arbres fruitiers, de ruches d’abeilles, et la destruction de parcelles de couvert végétal, ont été ravagé par les flammes et des séries de feux durant ces 20 derniers jours, dans les différentes wilayas du pays et majoritairement la Wilaya de Tipaza. … lire la suite

La Direction de distribution de Bologhine, relevant de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) a annoncé aujiurd’hui dimanche dans un communiqué que l’alimentation en électricité sera perturbée mardi et mercredi prochains dans certains quartiers des communes de Cheraga et Hammamet (Alger), en raison des travaux de rénovation d’équipements électriques. … lire la suite

Dans le cadre de sa reprise progressive, la compagnie aérienne du groupe Air France-KLM, Transavia a annoncé la programmation de plusieurs vols en destination de l’Algérie. … lire la suite

Le Chef de l’état Abdelamdjid Tebboune, présidera aujourd’hui dimanche une réunion périodique du Conseil des ministres. … lire la suite

Deux militaires ont trouvé la mort lors d’une opération de fouille et de ratissage menée par des détachements de l’ANP dans la wilaya de Médéa, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. … lire la suite

L’ex président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son frère et ex-conseiller, Saïd Bouteflika ne peuvent comparaître dans le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad, ils ne seront donc pas convoqués au le tribunal de Sidi M’Hamed. … lire la suite

Le procès de l’homme d’affaires et patron de l’ETRHB Ali Haddad s’est achevé dans la soirée d’hier samedi, au tribunal de Sidi Mhamed à Alger, avec les plaidoiries des avocats. Le verdict sera rendu le 1er juillet prochain. … lire la suite

La Tunisie a ouvert, ce samedi 27 juin 2020, ses frontières terrestres, aériennes, et maritimes, après une fermeture qui a duré presque 3 mois dans le cadre de la prévention contre la pandémie du coronavirus. … lire la suite

La pandémie du Coronavirus continue de gagner du terrain dans la wilaya du Béjaïa, selon plusieurs sources de nombreux cadres et élus de la wilaya sont infectés par le Covid-19, l’intérieur de l’administration, des responsables dans le cabinet du wali, à la direction du logement et à celle de l’urbanisme figurent parmi les nouveaux cas. … lire la suite

Le nombre des cas de Coronavirus en Algérie enregistre une forte hausse ces derniers jours. Estimant que la situation n’est pas aussi préoccupante, comparativement aux autres pays, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid insiste sur le respect des mesures préventives, et n’écarte pas un éventuel re-confinement dans certains nouveaux foyers de l’épidémie. … lire la suite

Dans un communiqué paru aujourd’hui, le ministère de l’Éducation a dévoilé les dates de l’épreuve de l’éducation physique et sportive pour le BEM et le BAC session 2020. … lire la suite

Quatre wilayas de l’est du pays seront au rendez-vous, ce dimanche, avec des pluies orageuses, indique l’office nationale de météorologie, dans une carte de vigilance. … lire la suite