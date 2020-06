Coronavirus Algérie : Des élus de Béjaïa contaminés par le Covid-19

La pandémie du Coronavirus continue de gagner du terrain dans la wilaya du Béjaïa, selon plusieurs sources de nombreux cadres et élus de la wilaya sont infectés par le Covid-19, l’intérieur de l’administration, des responsables dans le cabinet du wali, à la direction du logement et à celle de l’urbanisme figurent parmi les nouveaux cas.

En effet, selon des sources rapporté par le quotidien francophone « El Watan », à la direction de l’OPGI de la wilaya les cadres infectés par Covid-19 sont en confinement, la même source affirme que » cela a commencé il y a quelques jours, ce qui a fait installer une certaine panique et a amené l’essentiel des directeurs de l’exécutif à faire des tests pour se rassurer sur leur santé ».

Des élus de l’APW qui partagent le même espace que l’administration de wilaya sont également touchés par le Coronavirus, un des élus est hospitalisé à l’EPH d’Amizour, en attendant les résultats de ses prélèvements, ajoute El watan. De sa part, Le P/Apc d’Ighil Ali est, hospitalisé à l’EPH d’Akbou et les résultats de son prélèvement viennent de parvenir négatifs.

Concernant l’origine de cette vague de contaminations qui touche une partie de l’administration locale de la wilaya de Bejaia, une réunion de travail organisée à Kherrata serai la principale raison qui a déclenché et a propagé la pandémie, sachant que Kherrata, limitrophe de la wilaya de Sétif où le virus connais une courbe ascendante inquiétante, est la région la plus touchée dans la wilaya et dont l’hôpital est au bord de la saturation, précise la même source.

Rédaction d’Algérie360