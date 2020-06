BAC et BEM candidats libres : La date de l’épreuve de l’éducation physique fixée

Dans un communiqué paru aujourd’hui, le ministère de l’Éducation a dévoilé les dates de l’épreuve de l’éducation physique et sportive pour le BEM et le BAC session 2020.

Les candidats libres du brevet d’école moyenne BEM devront passer l’examen de l’éducation physique entre le 1 et le 3 septembre 2020.

L’épreuve du Baccalauréat sportif pour les candidats libres aura lieu, selon le communiqué du ministère de l’Éducation, durant la période allant du 20 au 30 septembre prochain.

Ces épreuves avaient été reportées suite à la propagation de l’épidémie du Coronavirus en Algérie.

Pour rappel, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout s’est enquis, jeudi dernier à l’Office national des examens et des concours (ONEC) à Kouba, du projet de protocole des mesures de prévention de la pandémie du nouveau coronavirus, prévu dans les centres de déroulement de l’épreuve de l’éducation physique et sportive pour le BEM et le BAC session 2020.

Rédaction d’Algérie360