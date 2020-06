Hausse des contaminations, wilayas les plus touchées…Les explications Dr Fourar

Le porte-parole du comité scientifique chargé de suivre l’évolution du coronavirus en Algérie, le Dr Djamel Fourar, a apporté des explications sur la hausse des contaminations au Covid-19 ces derniers jours.

Lors de son intervention, vendredi soir, sur l’ENTV, Dr Fourar indiqué qu’il y’a dix wilayas très concernés par l’augmentation des cas confirmés, soulignant qu’ils sont sous maîtrises grâce aux enquêtes épidémiologiques menées par les équipes du comité scientifique.

Dr Fourar a expliqué que l’augmentation des nouveaux cas de covid-19 n’est pas une spécificité pour l’Algérie uniquement, mais elle touche plusieurs autres pays dans le monde.

« Nous avons enregistré des pics à travers le monde, même l’OMS averti à un retour des hausse notamment en Europe », a-t-il dit.

« En Algérie, on a remarqué qu’il y a certains qui ne respectent plus les mesures de préventions contre le virus », a déploré Dr. Fourar, appelant les algériens à plus de discipline et au respect des mesures barrières. »

Par ailleurs, Le porte-parole du Comité scientifique a fait savoir qu’il existe 26 laboratoires régionaux de dépistages, précisant que l’institut Pasteur d’Alger a réussi jusqu’à présent à réaliser 40 000 tests virologiques (PCR) ».

Redaction d’Algerie360