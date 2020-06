Le fils de Madjer convoqué en sélection du Qatar

La surprise : le fils de l’ancien sectionneur des verts Rabah Madjer y figure dans la liste sans avoir joué la moindre minute de jeu en Qatar Stars League (première division).

En effet, l’actuel joueur de l’équipe réserve d’ « Al Duhail », Lotfi Madjer, a été convoqués pour ce stage de la sélection U19 du Qatar.

Âgé de 18 ans, Lotfi Madjer évolue au poste de milieu offensif au sein de l’équipe réserve d’ « Al Duhail ». A noter que le jeun joueur est passé par l’académie du Paradou.

📃 32-member #Qatar U-19 national team squad for the upcoming preparatory camp, ahead of the #AFCU19 Championship pic.twitter.com/uQ0X1HCLtI

— Qatar Football Association 🇶🇦 (@QFA_EN) June 25, 2020