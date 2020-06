Première déclaration de Samir Chaabna après sa nomination

Rachid Bladehane, ancien Secrétaire d’Etat Chargé de la Communauté Nationale et des Compétences à l’Etranger, a procédé à l’installation de son successeur Samir Chaabna à son nouveau poste.

Samir Chaabna, l’ancien journaliste de l’ENTV, a été nommé, mardi dernier, par le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, en remplacement de Rachid Bladehane au poste de Secrétaire d’Etat Chargé de la Communauté Nationale et des Compétences à l’Etranger.

« Je m’engage devant Dieu et devant le peuple algérien d’être loyale et honnête», a-t-il déclaré Lors de la cérémonie de sa nomination, qui a eu lieu au niveau du siège du Ministère des Affaires Etrangères.

« Je voudrais adresser mes remerciements à mon frère et collègue Rachid Bladehane, avec qui j’ai eu plusieurs entretiens et interviews très constructifs et dont j’ai beaucoup appris. Je le remercie pour tous les grands efforts qu’il a déployé pour mener à bien ses missions », a-il-rajouté.

Le nouveau Secrétaire de l’Etat a également souligné le fait que le dossier de la communauté algérienne résidant à l’étranger était très lourd, et que les revendications de celle-ci s’entassent en masse et n’attendent qu’être prises en charge.

Rédaction d’Algérie 360.