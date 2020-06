Mohcine Belabbas apporte des précisions suite à sa convocation par la Gendarmerie

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a apporté des précisions sur l’affaire de sa convocation par la gendarmerie.

Dans une publication publiée sur sa page Facebook, le président du RCD a fait savoir qu’il avait reçu à son domicile deux gendarmes qui lui ont demandé de ne pas se présenter demain au siège de la gendarmerie.

« A ce moment, je viens de recevoir deux gendarmes chez moi, et m’ont demandé de ne pas me présenter au siège de la gendarmerie et d’attendre dimanche. Je leur ai demandé une convocation officielle parce que les chaînes de désinformation vont essayer de dire que j’ai refusé de répondre à la convocation », a indiqué Mohcine Belabbas dans une publication publiée vers 21h.

« Ils m’ont répondu qu’ils n’avaient pas de convocation et que demain, ils leur est impossible de m’auditionner pour des raisons exceptionnelles », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le président du RCD a annoncé, cet après midi, qu’il avait reçu une convocation de la gendarmerie pour se présenter demain vendredi.

Redaction d’Algerie360