Le comédien Ismaïl Aïssaoui  » Zaapata » annonce qu’il est atteint du Covid-19 (Vidéo)

L’acteur et comédien Algérien Ismaïl Aïssaoui, plus connu sous le nom de scène « Zaabata » a diffusé une vidéo dans laquelle il annonce avoir été testé positif au Covid-19, et qu’il a développé des symptômes bénins du coronavirus, c’est-à-dire de la fièvre et une toux persistante.

En effet, depuis son lit d’hôpital, le Comédien a annoncé la nouvelle de sa contamination du Covid-19, lançant toutefois un cri de détresse aux autorités compétentes et au Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune afin de s’occuper de son cas, sachant que l’acteur vit dans la précarité et souffre encore d’un statut mal défini. Zaabata a tenu également à lancer un appel aux citoyens à se conformer aux mesures de protection contre cette maladie.

La nouvelle de sa contamination et son hospitalisation a suscité un large élan de solidarité de la part de ses fans, des artistes de tout le pays et de citoyens qui ont tenu à témoigner leur sympathie et leurs souhaits de prompt rétablissement au comédien, notamment à travers les réseaux sociaux.

Rédaction d’Algérie360