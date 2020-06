La Tunisie espère accueillir les touristes algériens cet été

La Tunisie prépare le lancement de la saison estivale 2020 et l’accueil des touristes étrangers dans ces conditions exceptionnelles qu’impose la crise du Covid-19.

En effet, le gouvernement tunisien avait annoncé l’ouverture de ses frontières à partir du samedi 27 juin, et le (re)lancement de l’activité touristique dans le respect des mesures sanitaires et préventives imposées aux touristes étrangers, à savoir le test négatif au Covid-19 et le séjour dans des établissements agrées.

A travers le tourisme, le pays voisin compte « rebooster » son économie qui repose majoritairement sur cette activité. La Tunisie compte environ 9 millions de touristes dont un tiers sont des algériens, c’est d’ailleurs pour ça que le pays espère retrouver sa clientèle algérienne au rendez-vous.

Les médias tunisiens rapportent que lors de la réunion avec les agences de voyages actives du marché algérien, le Ministre Tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, aurait déclaré que « L’Algérie est l’un des marchés les plus importants pour la Tunisie. Nous devons donc lui accorder une attention particulière, notamment compte tenu des relations fraternelles entre nos deux pays ».

De leur côté, les algériens prisent cette destination pour les multiplient avantages qu’elle présente, notamment le coût abordable et l’accessibilité sans visa et par voie terrestre.

Cependant, la décision de l’ouverture des frontières revient au Chef de l’Etat Algérien, Abdelmadjid Tebboune, en fonction des recommandations du Comité Scientifique chargé du suivi et de la lutte contre le Covid-19 en Algérie.

Rédaction d’Algérie 360.