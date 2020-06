Hommage au Rebelle « Matoub Lounes », assassiné il y a 22 ans

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des morts dans la mémoire des vivants, il y a de cela exactement 22 ans, jour pour jour, le Géant de la chanson Algérienne et le symbole de la liberté et de l’identité berbère se fut lâchement assassiné par balles le 25 juin 1998 à Tala Bounane, à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, alors qu’il s’apprêtait, à bord de son véhicule et en compagnie de son épouse et belles-sœurs, à rejoindre, en cette journée de 25 juin 1998, son domicile sis au village Taourirt Moussa, commune de Béni Douala. 22 longues années après sa disparition tragique, Matoub Lounes est resté toujours dans les cœurs de ces centaines de milliers de ses fans dans le monde.

« Les meilleurs ont disparu isolées ou vaincus et les médiocres ont pris des allures d’astres scintillants », Matoub Lounes a résisté au froid des geôles et a bravé la peur des dictateurs. Pour l’honneur, il a payé un prix fort, mais il est sorti vainqueur, et par ses œuvres il a touché les cœurs de ses frères et de ses sœurs. Chanteur populaire engagé dans le combat démocratique pour, clamait-il, « une Algérie meilleure et une démocratie majeure », Matoub a consacré sa vie et son art à la défense de la dimension amazigh de l’identité nationale, de la démocratie, la laïcité et la liberté, faisant siennes toutes les causes justes, auteur d’une riche discographie musicale produite durant sa carrière s’étalant sur 30 ans, encore reprise aujourd’hui par des artistes, œuvre de Matoub se confond avec les joies et peines de sa vie d’homme, d’artiste, de militant et d’algérien Kabyle.

Le rebelle a toujours considéré cette Algérie comme sa seule patrie, il a préféré mourir parmi les siens et être enterré avec un drapeau algérien, il a vécu comme un mort en sursis, malgré qu’il était toujours conscient du danger permanent qui pesait sur sa vie mais il a continué à mettre son art et sa notoriété au service du combat contre le terrorisme, pour la démocratie et l’Algérie, » je ne sais pas à quel moment s’achèvera le terme de ma vie, mais je suis sûr d’une chose mon peuple ira toujours dans le sens de sa libération », ses milliers de fans ne cessent se rappeler de lui toujours avec la même tristesse ayant prévalue durant la funeste journée où «des chasseurs de lumière et adeptes de l’obscurantisme » avaient décidé d’éteindre cette lumière que fut, de son vivant, ce militant infatigable des causes justes.

« Quand nous serions plus encore ébranlés, notre route restera inchangée, que de sang a si longtemps coulé, nous n’avons pas déchu de la dignité des nôtres. Par la noblesse de cœur, la probité et la sagesse nous sauverons l’Algérie de l’imposture », tel est le dernier message dans la lettre ouverte du dernier album 1998 de Matoub lounes, Assa azekka Lounès yella yella, Matoub est mort mais ses bourreaux n’ont pas réussi à anéantir le combat de ce militant engagé, chaque jour, et chaque année, le Rebelle est revisité comme l’un des symboles incontournables de la lutte pour la démocratie, les droits de l’homme et la revendication identitaire.

Ch.LAIB