Tribunal de Cheraga : Zahir Keddam condamné à un an de prison ferme

L’activiste du hirak Zahir Keddam a été condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt hier par le tribunal de Cheraga, annonce Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

Zahir Keddam a été condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt, est accusé d’incitation à attroupement non armé, Publications pouvant porter atteinte à l’unité nationale et il était sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, Zahir Keddam arrêté samedi 14 juin par la police à Alger.

À noter que Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD) a signalé également des dépassements et violations durant son procès.

