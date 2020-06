Voici le classement d’Air Algérie parmi les compagnies aériennes en Afrique

Le magazine spécialisé « The Africa Logistics » a établi le classement des meilleures compagnies aériennes en Afrique, Air Algérie y figure.

En effet, la Compagnie Nationale de navigation aérienne, Air Algérie, figure dans le Top-10 du classement du magazine et occupe fièrement la 4ème place.

Ce classement prend en compte le nombre de passagers, les destinations desservies, la taille de la flotte des différentes compagnies ainsi que leurs revenus.

Ainsi, c’est « Ethiopia Airlines » qui couronne le classement comme étant la plus grande compagnie aérienne d’Afrique et la 4ème plus grande compagnie au monde pour le nombre de pays desservis.

En second position vient « EgyptAir » dont le siège est l’aéroport international du Caire, desservant vers les quatre coins du monde et faisant partie des membres de Star Alliance et de l’Organisation des transports aériens arabes.

L’Egypte est suivie par le Maroc, avec sa plus grande compagnie aérienne gouvernementale « Royal Air Maroc » dont le siège est sur le terrain de l’aéroport de Casablanca-Anfa et qui a réussi à desservir 94 destinations en 2018.

En quatrième position vient notre compagnie aérienne nationale, « Air Algérie », dont le siège est situé à Alger centre, et qui opère à partir de l’aéroport Houari Boumédienne. Air Algérie propose des services internationaux couvrant 39 destinations vers l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient, ainsi que des services intérieurs couvrant 32 aéroports régionaux. La compagnie est membre de l’Association du transport aérien international, de l’Organisation des transporteurs aériens arabes et de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) depuis 1968.

L’Algérie est suivie par l’Afrique du Sud avec sa compagnie « Comair Limited » qui est la franchise de la British Airways et membre affilié de l’allience aérienne Oneworld. La compagnie propose des prix bas sous sa marque « Kulula.com » et est basée à l’aéroport internation OR Tambo de Johannesburg.

La suite du classement comporte dans l’ordre :

« Kenya Airways », « South Africa Airways », « Tunisair », « Mango Airlines » et « Flysafair ».

Rédaction d’Algérie 360.