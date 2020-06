Chengriha remet une lettre à l’attention de Poutine de la part de Tebboune (Vidéo)

Le chef d’état-major par intérim de l’Armée nationale populaire (ANP), le général-major Said Chengriha, a entamé, hier mardi 23 juin, une visite officielle en Russie.

Au deuxième jour de sa visite, le général-major Chengriha a été reçu par le colonel-général Fomine Alexandre Faslivitch, sous-ministre de la Défense russe, à qui il a remis une lettre du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, à l’attention de son homologue russe, Vladimir Poutine.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé « les moyens propices à la promotion des relations bilatérales entre les deux armées et les deux pays, et au développement de la coopération militaire à travers l’échange d’expériences. Une coopération entre les deux armées, algérienne et russe, valorisée par les deux parties au regard de son extrême importance »

Redaction d’Algerie360