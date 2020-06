Tribunal Sidi M’hamed : Le verdict dans l’affaire SOVAC est tombé

Le tribunal Sidi Mhamed a rendu, ce mercredi, le verdict dans l’affaire SOVAC qui implique d’anciens hauts responsables dont Ahmed Ouyahia et Abdesslam Bouchouarb.

L’ancien ministre de l’Industrie Abdesslam Bouchouareb a écopé d’une peine de 20 ans de prison ferme et d’une amende de 2 millions de dinars, avec mandat d’arrêt. Djerbou Amin, l’associé de Mourad Oulmi a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 8 millions de DA, avec mandat d’arrêt.

Mourad Oulmi, le propriétaire de SOVAC, est condamné à 10 ans de prison ferme et 8 millions de DA d’amende. Son épouse, Fatiha Oulmi, est condamnée à 20 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt et une amende de 8 millions de DA. Le même tribunal a prononcé une peine de 7 ans contre Oulmi Khider et 8 millions de dinars d’amende.

L’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme, et l’ancien ministre de l’Industrie Youcef Yousfi d’une peine de 3 ans de prison ferme et un million de dinars d’amende.

Le même tribunal a également prononcé une peine de deux ans de prison, dont une année avec sursis et une amende de 200 000 dinars à l’encontre de Nasreddine Djida, et une peine de deux ans de prison, dont une année avec sursis, et une amende de 200 000 dinars, contre Noureddine Bougherra, tandis que Karim Kazdarli a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis et une amende de 200 000 dinars.

L’ancien PDG de la banque CPA Omar Boudieb a écopé d’une peine de 3 ans de prison ferme.

