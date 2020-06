Réouverture des frontières : Pour la France, l’Algérie est dans la zone orange

Les voyages sont autorisés depuis le 15 juin entre les pays d’Europe et dès le 1er juillet pour les pays hors Europe. Les modalités et les consignes sanitaires sont toutefois propres à chaque pays.

Concernant la France, l’Algérie est classée dans la zone orange des pays avec lesquels la république France réévalue, chaque semaine, la situation sanitaire avant de procéder à la réouverture des frontières, par conséquent, la réouverture des frontières aérienne et maritime entre la France et l’Algérie risque de prendre encore plus de temps, l’objectif est d’établir à partir de données très objectives épidémiologiques comme le taux d’incidence une première liste d’une cinquantaine de pays qui ont maîtrisé l’épidémie et ce afin de préserver la sécurité sanitaire des Français, et des Européens membre de l’état Schengen, à noter que l’Algérie figure actuellement parmi les quatre pays classés dans la même zone, dont la Roumanie, la Slovénie et le Maroc.

Pour rappel, l’ensemble des pays africains gardent leurs frontières fermées pour le moment. Le Maroc et l’Algérie ont interrompu leurs vols internationaux mais le rapatriement de ressortissants français est toutefois autorisé par nécessité. La Tunisie est le seul pays ayant annoncé la réouverture de ses frontières maritimes, terrestres et aériennes pour le 27 juin. Le Maroc doit entamer jeudi sa deuxième phase d’allègement des mesures très strictes instaurées pour lutter contre la pandémie de Covid-19 mais les frontières extérieures restent fermées.

Rédaction d’Algérie360