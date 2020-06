Qui est Abdelbaki Beniane, le nouveau ministre de l’enseignement supérieur

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce mardi, à un remaniement ministériel touchant plusieurs secteurs dont l’enseignement supérieur.

En effet, M. Tebboune a nommé le recteur de l’université d’Oran, Abdelbaki Beniane à la tête du ministère de l’enseignement supérieur, et Chemseddine Chitour, ministre des énergies renouvelables.

Né le 12 décembre 1958, Abdelbaki Beniane a occupé le poste de Recteur de « l’Université d’Oran 1 Ahmed ben Bella » depuis décembre 2017 jusqu’à aujourd’hui et il est membre des commissions nationales de l’enseignement supérieur, et expert international en évaluation et gouvernance économique.

Le nouveau ministre a occupé le poste de directeur général de «l’École nationale polytechnique d’Oran» entre janvier 2013 et décembre 2017, et le directeur général de «l’École supérieure des enseignants d’Oran» pour les deux premières périodes entre janvier 2009 et 2013, et la seconde entre septembre 1998 et décembre 2008.

Il a également occupé plusieurs postes à « Université d’Oran 1 Ahmed bin Bella »: chef du département des études entre septembre 1996 et 1998, vice-président de l’université et responsable de la recherche scientifique et des relations extérieures entre décembre 1989 et septembre 1998, et directeur de la formation et des relations extérieures entre décembre 1988 et 1989.

Abdelbaki Beniane a également été directeur adjoint de l’Institut des sciences économiques et commerciales d’Oran entre mars et décembre 1988, et chef du département des sciences commerciales de ce même institut entre septembre 1987 et mars 1988.

Il est titulaire d’un doctorat en analyse financière et politique 1986 de l’Université de Lille 1 en France, d’un diplôme en analyse économique et politique en 1983 de la même université et d’un BA en économie et gestion en 1982 de « Oran University 1 Ahmed bin Bella » en Algérie.

