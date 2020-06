Coronavirus Algérie : Une situation très alarmante à Tamanrasset

Une hausse significative des nombres de patients atteints par le Coronavirus dans la wilaya de Tamnrasset, en effet le bilan de la pandémie Covid-19 a doublé en moins de 15 jours passant de 15 à 29 cas, les services sanitaires de la wilaya tirent la sonnette d’alarme tandis que l’inquiétude rebondit autours des citoyens et des habitants.

Les autorités compétentes de la wilaya ont vite réagit, en effet, une réunion présidée par le wali délégué d’In Salah a eu lieu, avant-hier dimanche à l’école pour enfants handicapés auditifs, en présence de toutes les autorités locales et nombre d’activistes du mouvement associatif, afin d’élaborer un nouveau plan permettant de lutter contre cette épidémie et se préparer a une éventuelle deuxième vague de Covid-19 qui a pris des proportions alarmantes dans la capitale du Tidekelt, rapporte le journal francophone « Liberté « .

Selon la même source, en moins de 15 jours, 23 personnes ont été testées positives sur les 69 dépistées, dont 13 cas appartenant au corps médical (9 médecins et 4 infirmiers). Actuellement, 25 personnes contaminées sont mises en isolement au niveau de l’EPH d’In Salah et 5 autres se trouvent en réanimation.

“La situation préoccupe au plus haut point au Tedekelt. Tout le monde doit être impliqué pour pouvoir maîtriser la situation”, a déclaré une source locale au même journal, la situation est alarmante, et les autorités compétentes ont décidé d de fermer provisoirement le service des urgences de l’EPH et d’orienter les malades vers l’EPSP de la ville pour des consultations médicales.

Rédaction d’Algérie360