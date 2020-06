Visa Italie en Algérie : L’ambassade annonce la date de la reprise

L’ambassade d’Italie à Alger a annoncé, ce lundi, la date de la reprise de ses activités en matière de traitement des demandes visa pour les algériens.

Dans un communiqué rendu public ce matin, l’ambassade d’Italie en Algérie a indiqué que les demandes de visa pour l’Italie type long séjour reprendront de manière graduelle dimanche prochain.

« L’ambassade d’Italie à Alger, en collaboration avec son partenaire TLS contact, informe que suite au dé-confinement graduel qui est en cours en Algérie et en réponse aux demandes parvenues durant les dernières semaines, une reprise graduelle des activités de gestion de demandes de visa aura lieu à partir du dimanche 28 juin 2020″, lit-on dans le communiqué.

« Les centres visa TLS contact à Alger, Oran et Annaba accueilleront à nouveau les demandeurs de visa, faisant observer que compte-tenu de la crise sanitaire et de la permanence et de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne (consultable sur le site : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1035), la réception des dossiers sera limitée, dans un premier temps, aux demandes de visas nationaux de long séjour (type D) », a précisé la même source.

« Il s’agit des visas de long séjour pour des motifs professionnels (travail autonome et subordonné) et familiaux (regroupement familial), à partir du 22 juin 2020, le visa de retour est nécessaire dans le cas où la date de validité du titre de séjour est arrivée à expiration », a souligné l’ambassade, ajoutant que « des visas de long séjour pour motifs d’études, l’ouverture des rendez-vous ainsi que des informations supplémentaires seront fournies dès que possible ».

Redaction d’Algerie360