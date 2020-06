Mahrez auteur d’un doublé face à Burnley (Vidéo)

Titulaire face à Burnley, l’international algérien, Riyad Mahrez s’est illustré, ce lundi, avec son équipe pour le compte de la 30e journée de Premier League.

En effet, l’international algérien a inscrit un doublée en première période. Le premier but était à la 43e minutes, Mahrez reçoit le ballon de Fernandinho et entre dans la surface puis croise son tir et trompe le gardien.

Le deuxième but à la 45’+2 sur penalty. L’international algérien transforme son penalty en plaçant le ballon sur sa gauche et 3-0 pour City.

Redaction d’Algerie360