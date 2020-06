Football : Madjid Bougherra nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des locaux

La Fédération algérienne (FAF) a officialisé la nomination de l’ancien capitaine des Fennecs, Madjid Bougherra à la tête de la sélection nationale A’ (composée de joueurs locaux).

En effet, La fédération Algérienne du Foot bal a précisé dans son communiqué : «L’ancien capitaine des Verts aura pour mission principale de préparer les échéances futures de cette sélection, notamment le CHAN 2022 qu’abritera l’Algérie. M. Madjid Bougherra aura ainsi la possibilité de prospecter et de suivre de plus près les joueurs du championnat national, non seulement pour la sélection dont il aura la responsabilité, mais également pour l’équipe A où il collaborera étroitement avec M. Djamel Belmadi»,