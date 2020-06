Coronavirus : Les États-Unis octroient un nouveau don à l’Algérie

Dans une publication via sa page Facebook l’ambassade des États-Unis à Alger a annoncé aujourd’hui que son pays a fait un don de 4000 tests de dépistage pour l’Algérie dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

» Nous sommes fiers de faire don du kit de test Covid-19, valable pour 4 000 personnes, au peuple algérien via l’Agence internationale de l’énergie atomique », lit-on dans le communiqué.

Ce don a pour but d’atténuer l’impact de la pandémie du coronavirus et stopper sa propagation sur le territoire Algérien, il est utile de rappeler qu’en pleine crise sanitaire du Coronavirus, l’Algérie à a reçu plusieurs aides d’autres pays, notamment la Chine qui a envoyé de nombreux dons composés de matériel médical et d’équipement de protection sanitaire à l’Algérie afin de l’aider à faire face à la propagation vertigineuse du nouveau Coronavirus.

Rédaction d’Algérie360