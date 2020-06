Coronavirus Algérie : Une commission spéciale dépêchée à Sétif

La commission spéciale dépêchée à Sétif par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a entamé dimanche son travail sur la situation épidémiologique dans cette région suite à la propagation du Covid-19, a-t-on appris de source médicale.

Les représentants de la commission d’enquête, des cadres de la direction générale des services de la santé de proximité, ont visité dimanche matin le centre hospitalo-universitaire Mohamed Abdenour Saâdna au chef lieu de wilaya pour s’enquérir de la situation dans cette structure de santé, avant de se diriger vers la polyclinique de la cité Bel Air, a précisé à l’APS la même source.

La commission d’enquête poursuivra sa mission dans la wilaya en se rendant dans différentes structures de santé, notamment celles mobilisées dans le cadre de la prise en charge des cas de Covid-19 dans les communes de Bougaâ, El Eulma, Ain Azel, Ain El Kebira et Ain Oulmène, entre autres, a-t-on indiqué de même source.

Les membres de cette commission ministérielle devront tenir des réunions avec les acteurs concernés du secteur pour écouter leurs préoccupations, difficultés et contraintes rencontrées par les staffs médicaux et paramédicaux dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, a fait savoir la même source.

Selon les statistiques officielles, la wilaya de Sétif a enregistré samedi 14 nouveaux cas du coronavirus portant le nombre des cas confirmés à 871 cas contre 857 cas enregistrés dans les 24 heures précédentes (vendredi).

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avait déclaré samedi depuis Boumerdès que la cellule de crise de suivi du coronavirus au niveau du Premier ministère « possède des données précises sur la situation épidémiologique et a chargé une cellule opérationnelle disposant de tous les moyens et mécanismes d’effectuer une enquête épidémiologique dans la wilaya de Sétif (El Eulma) qui enregistre une hausse inquiétante du nombre de cas de Covid-19 ».